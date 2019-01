Venezuela'dan Avrupa ülkelerinin "Seçimlere Gidilsin" talebine yanıt...

Venezuela, Avrupa ülkelerinin seçim çağrısını geri çevirdi. Öte yandan ABD ve Venezuela arasındaki diplomat gerilimi sürüyor.



AVRUPA ÜLKELERİNDEN MADURO'YA 8 GÜN SÜRE



Almanya, İspanya ve Fransa sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.



DOSTLUKTAN DÜŞMANLIĞA: ABD VE VENEZUELA



Venezuela, Avrupa ülkelerinin yaptığı sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacakları açıklamasına yanıt verdi. ABD'nin başvurusuyla Venezuela'daki siyasi krizi tartışmak için New York'ta Cumartesi günü olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza söz konusu çağrıyı "neredeyse çocukça" şeklinde niteleyerek geri çevirdi. Arreaza, "Bağımsız bir halka bir mühlet dayatma ya da ültimatom verme hakkına sahip olduğunuz fikrine nereden kapılıyorsunuz?" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, ülkesinin kimsenin hiçbir karar veya kuralı zorla dikte etmesine izin vermeyeceğini söyledi.



Maduro'nun müttefikleri arasında yer alan Rusya da seçimlere gidilmesi talebini geri çevirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu talebin iç politikadaki gerilimi daha da tırmandıracağı kaydedilerek, bağımsız bir ülkenin iç işlerine açık bir şekilde karışılmasına son verilmesi gerektiği belirtildi.



ABD-VENEZUELA ARASINDA DİPLOMAT GERİLİMİ



Venezuela Devlet Başkanı Maduro geçen Çarşamba Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini ve tüm konsolosluklarını kapatma kararı alındığını, tüm diplomatik personeli geri çekeceklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro'nun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği ABD'li diplomatları geri çekmeyeceklerini açıklamıştı.



72 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 gün ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda ise kalan diplomatların da geri çekileceği vurgulandı.