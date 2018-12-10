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Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu cezaevine girebilir

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Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun davası, 3 Ocak 2019'da görülecek. Karapaşaoğlu'nun cezaevine girebileceğini belirten Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, dayanışma ve davaya katılım çağrısı yaptı.
Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu cezaevine girebilir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vicdani retçi olması nedeniyle yargılanan Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girebileceği belirtildi.

 

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, 3 Ocak 2019’da görülecek duruşmada kararın açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Mahkemedeki duruşma süreçleri daha önceki davalarda tamamlandığından, daha önce de deklere edildiği gibi verilmesi muhtemel para cezaları ödenmeyeceği için, yargılanmakta olan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu mahkeme tarafından suçlu bulunursa 3 Ocak’ta cezaevine girebilecek” denildi.

Birleştirme kararlarıyla birlikte Karapaşaoğlu, 3 Ocak’ta 4 dosyadan hakim karşısına çıkacağı aktarılan açıklamada, “20 Aralık’ta ise vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı mahkeme karşısına çıkacak. Haluk Selam Tufanlı’nın AİHM’deki davasından dolayı davaların geri çekilmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘KIBRIS’TA ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA RAĞMEN DÜZENLEME YAPILMADI’

Karapaşaoğlu’yla dayanışma çağrısı yapılan açıklama, şöyle devam etti:

“Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine girme ihtimalinin olduğu böylesi bir anda, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, 3 Ocak, Perşembe günü, 13.00’de askeri mahkemede görülecek olan davalarında ve o tarihe kadar olan süreçte dayanışmasını bekleriz. Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak bu kritik davayı Avrupa ve dünyadaki vicdani ret ve insan hakları örgütlerinin ve aktivistlerinin takip etmesi için girişim başlattığımızın da altını çizeriz. Uluslararası kurumların da davaya taraf olması için girişimlerimiz sürecek.

En son Güney Kore’de de Anayasa Mahkemesi kararı ile onlarca vicdani retçinin hapisten çıktığı koşullarda, dünyada sayılı ülkede vicdani retçilerin hapis yattığı bir dönemde Eritre’yle beraber bir vicdani retçi de Kıbrıs’ın kuzeyinde cezaevi yolunda. Hatırlanacağı gibi 105 yıl önce İngiltere’de vicdani ret ilk kez yasal hak olarak tanınmıştı. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Anayasa Mahkemesi kararına rağmen henüz yasal bir düzenleme yapılmadı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, hapis yolunda da olsak bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz.” 

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