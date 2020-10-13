Virüste ölümü durdurmanın çaresini İngiliz bilim insanları açıkladı. Koronada çare zaman tünelinde.

Korona virüse karşı küresel çapta önlemler alınmaya devam ederken İngiliz bilim insanları henüz etkili bir tedavinin bulunmadığı hastalığa karşı cevabın çok uzak olmadığını ve yaklaşık yüz yıl önce geliştirilen verem aşısının korona virüsün neden olduğu zatürre gibi etkileri önleyebileceğini açıkladı.

NTV’de yer alan habere göre, korona virüs salgınına karşı bilim insanları çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Küresel olarak aşı çalışmaları devam ederken; İngiliz bilim insanları ise yaklaşık 100 yıl önce geliştirilen verem aşısının korona virüste ölümleri engelleyebileceğini söyledi. Öte yandan araştırmacılar, verem aşısının koronada kullanımı için gerçekleştirilen klinik deneylerin İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da sürdüğünü ve on bin kişinin testlere katıldığı bildirdi.

Exeter Üniversitesi’ndeki bilim insanları, virüste verem aşısının koronada karşı etkili olduğu doğrulanırsa, fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden verem aşısı yaptırması gerekeceğini düşünüyor.

YÜZDE 73 AZALDI

Ayrıca Güney Afrika’daki araştırmalarda ise, söz konusu aşının boğaz ve akciğerlerdeki enfeksiyonlarda yüzde 73 oranında bir azalma ile ilişkilendirildi.

AŞI BULANA KADAR ZAMAN KAZANDIRABİLİR

Bununla birlikte araştırmacılar, verem aşısının korona virüse karşı etkisinin incelendiği klinik deneylerin İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da sürdüğünü ve toplamda 10 bin kişinin testlere katılacağını belirtti. Çalışmalarda corona virüse maruz kalma olasılıkları daha yüksek olduğundan sağlık ve bakım çalışanlarına odaklanılacağı ve böylece aşının etkili olup olmadığının daha çabuk anlaşılacağı vurgulandı.