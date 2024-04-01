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Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Yarışması için Başvuru Süresi Uzatıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Başvuru Tarihini 26 Nisan'a Kadar Uzattı: Kampüste Yaşamın Fotoğraflarını Bekliyoruz!
Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Yarışması için Başvuru Süresi Uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ödüllü fotoğraf yarışması “Kampüste Yaşam” için başvuru tarihi 26 Nisan’a kadar uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması için başvurular, yoğun talep üzerine, 26 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı. “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat”, “Sanat”, “Çevre ve Mimari Yapılar” temalarıyla düzenlenen yarışmada jüri değerlemesi ile dereceye girecek eser sahipleri çeşitli ödüllerin yanında “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak.

Seçkiye giren eserler, 23 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olacak isim Mimoza Otel’de iki kişilik bir gece konaklama kazanacak. Yarışma ikincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nden iki aylık üyelik, üçüncü ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Standart Panel Check-up hakkı kazanacak. Ayrıca dereceye girerek “Başarı Ödülü” sahibi olacak isimlere başarı belgesi de verilecek. Jürinin değerlendirmesi ile sergilenmeye hak kazanan eserler de 23 Mayıs’ta, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık!

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının jürisinde; Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Okur ile fotoğraf sanatçıları Mehmet Gökyiğit, Gazi Yüksel ve Buket Özatay yer alıyor.

Son başvuru tarihi 26 Nisan!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” temalı fotoğraf yarışmasına her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte 35×50 santimetre boyutlarında, 300 dpi çözünürlükte olması gereken eserlerini 26 Nisan 2024 tarihine kadar ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışma ile ilgili detayı bilgi, şartname ve katılım formuna neu.edu.tr/kampuste-yasam/fotograf-yarismasi/ adresinden ulaşılabiliyor.

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