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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

Mesaj şu şekilde:

10 Ocak 1961 yılında Türkiye’de çıkarılan Basın Yasası anısına kutlanan bu günde, demokratik bir toplumun yaratılmasında basının önemine bir kez daha değinmek isteriz. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Başta düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkan basın emekçileri olmak üzere, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarız.

 

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