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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YÖK ve YÖDAK onaylı programlarımıza 2019-2020 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi kabul edilecektir.

Giriş Sınavı; Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı’nda 31 Ocak 2020 Cuma günü saat: 10:00’da yapılacaktır.

Lisans Sınav İçeriği:

Dikte

Tartım tekrarı

Tek ses, aralık, akor

Tonal – makamsal ezgi tekrarı

Öğrencinin hazırladığı şarkı

İstiklal Marşı

Öğrencinin çalgı performansı

Yazılı sınav – mülakat.

 

Yüksek Lisans Sınav İçeriği:

Yazılı:

Eser çözümleme

Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser

Doktora Sınav içeriği:

Yazılı:

Eser çözümleme

Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser

Mülakat

 

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