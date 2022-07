Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları, sağlık ordusuna katılmak üzere diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Özgören, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar, aileleri ve birçok misafir katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Müzik Öğretmenliği öğretim üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman resitali gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Adile Özgören ve fakülte birincisi Walled Abdullah Al-Amoudi birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Adile Özgören tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları takdim edildi. Daha sonra fakülte öğretim elemanları tarafından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Başarınızı; geminizi, her şeye rağmen rotasında tutup tutamadığınız belirleyecek.”

Törende yaptığı konuşmasında, değişimin kesintisiz bir şekilde devam edeceğine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, değişim devam ederken insanlığın özünde yer edinen pek çok hastalığın değişmeyeceğini belirterek, “Hangi alanı seçerseniz seçin, sizleri pes etme noktasına getirecek fırtınalarla karşılaşacaksınız. Her ne yapıyor olursanız olun, başarınızı; geminizi, her şeye rağmen rotasında tutup tutamadığınız belirleyecek” dedi.

Mezunlara, önyargısız diyalog kurmaya açık olmaları çağrısı yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Fikirlerinizi değiştirebilme cesaretine sahip olun. Sorunların nedenlerine odaklanmak, sızlanmak, söylenmek sizleri bu sorunların birer parçası haline getirir. Bu karanlık yöne saplanıp kalmak yerine; çözümün bir parçası olmaya odaklanın. Araştırın, sorgulayın, yorumlayın ve çözüm önerileri üretin. Vizyon geliştirin, kendinizi geliştirin, dünyayı değiştirin” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adile Özgören: “Sağlık çalışanı olmanın bir meslek değil, ötesinde yaşam tercihi olduğunu bilerek hareket edin.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Özgören, mezuniyet töreninde yapığı konuşmasında “Her biriniz sağlık alanının önemli bir neferi olarak, sağlık camiasına katılıyorsunuz. Sağlık çalışanı olmanın bir meslek değil ötesinde yaşam tercihi olduğunu bilerek hareket edin” ifadelerini kullandı.

“Hayal kurmak, hayallerin peşinden koşabilmek, dürüstlük, çalışmak, üretmek önemlidir. Başarı mutlaka bunu izler” diyen Prof. Dr. Özgören, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmaktır. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözüne vurgu yaptı. Prof. Dr. Adile Özgören, “Bundan sonraki yaşamınızda mesleğini en iyi şekilde uygulayan bireyler olarak her zaman okulumuzun parçası olmanızı ve geliştirici önerilerinizi paylaşmanızı arzu ediyorum. Yolunuz her zaman; değerinizi bilen ve sizin de değerini bildiğiniz, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin; şansınız bol, bahtınız ve yolunuz açık ve aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

Walled Abdullah Al- Amoundi: “Eğer bir şey istiyorsanız, tüm zorluklara rağmen durmayın ve teslim olmayın.”

Fakülte birincisi olarak mezun olan Walled Abdullah Al-Amoudi ise mezunlar adına yaptığı konuşmasında “Başarıyı arayan her kim olursa olsun tüm şartlara ve zor zamanlara rağmen devam etmeli. Bazen, kendinizi çaresiz hissettiğiniz veya hayalinizin neredeyse imkansız olduğu zor zamanlardan geçeceksiniz. Ama kesin olarak bildiğim şu ki, eğer bir şey istiyorsanız tüm zorluklara rağmen durmayın ve teslim olmayın. Çok emek verdik, çok uykusuz kaldık ama tüm bunlara rağmen burada mezuniyetimizi kutluyoruz, bugün gururla söyleyebiliriz ki başardık” ifadelerini kullandı.