Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Titreşimleri Aralık ayı etkinliği: “Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Klasik Müzik Konseri”

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampus içerisinde başlatılan “Sanat Titreşimleri” etkinlikleri kapsamında, Aralık ayı etkinliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Klasik Müzik Konseri, klasik müzik severlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, kampus içerisinde her ay klasik sanat dallarında farklı etkinliklerin düzenlediği Sanat Titreşimleri Aralık ayı etkinliğinde, yer alacak olan Klasik Müzik Konseri, 26 Aralık 2019 Perşembe günü, saat 19.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yer alacak.

“Gitar Orkestrası”, “Bölüm Orkestrası”, “Oda Korosu” olmak üzere üç bölümden oluşacak olan ve birbirinden özel konçertoların seslendirileceği konserde ayrıca, yerel şarkılar, günümüz eserleri ile klasik eserler de yorumlanacak. Konsere katılım ücretsiz olacak.