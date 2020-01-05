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Yakın Doğu Üniversitesinde “Doğal Ürünlerle Cilt Bakımı” Semineri Düzenlendi…

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Yakın Doğu Üniversitesinde “Doğal Ürünlerle Cilt Bakımı” Semineri Düzenlendi…
Yakın Doğu Üniversitesinde “Doğal Ürünlerle Cilt Bakımı” Semineri Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tarafından Güzellik Uzmanı Aysel Kurt’un katılımıyla “ Doğal Ürünlerle Cilt Bakım Semineri” düzenlendi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Bsın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre,  Yakın Doğu Üniversite Hastane’sinde düzenlenen seminerde, yurt içi ve yurt dışında yetişen bitkiler ve yağlar ile cilt bakımında kullanılan ürünlerin yapımı ile ilgili bilgilere yer verildi. Seminerde, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm  öğrencileri çeşitli doğal yağlarla cilt bakım ürünlerini yapıp, bu ürünleri deneme  fırsatı buldular.

Cilt Bakım Kremlerinin İçerdikleri Kimyasallara Dikkat Çekildi…

Düzenlenen seminerler ile ilgili bilgi veren Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, genel olarak kadınların cilt bakım kremlerini içerdikleri kimyasallara dikkat etmeden günlük olarak kullandığına dikkat çekerek, sağlık konusunda artan farkındalıkla artık daha doğal ve bitkisel ürünlerin tercih edilmeye başlandığını belirtti.

 

Vücudun bu kimyasalları emerek kısa sürede olumlu sonuçlar verse de uzun süre kullanımı sonucu ciltte başka sorunlar yaratma ihtimalinin her zaman olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Üretilmeye başlanan bitkisel cilt bakımı ürünleri kullanan kadınların sayısı her geçen gün artıyor ve bu bitkisel cilt bakım ürünleri yüzlerce yıldır pek çok farklı kültürde kullanılan bitkisel ve doğal ürünlerin bir araya getirilmesi sonucu üretiliyor” dedi.

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