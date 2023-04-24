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Yapay zekâ için 124 milyon dolarlık fon

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin yapay zekâ (AI) alanındaki kabiliyetini artırmak için 100 milyon sterlin (124 milyon dolar) fon ve özel görev komitesi oluşturulacağını bildirdi.
Yapay zekâ için 124 milyon dolarlık fon

İngiliz hükümetinin yaptığı açıklamaya göre; 100 milyon sterlin, yapay zekâ alanındaki çalışmaları hızlandırmak için başlangıç fonu olarak belirlendi.

Bu kapsamda kurulacak özel görev komitesi, ülke çapında güvenli ve güvenilir yapay zeka kullanımını geliştirecek ve İngiltere’nin bu teknolojide küresel olarak rekabetçi olmasını sağlamak üzere görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Sunak, yapay zekâ alanındaki çalışmaları hızlandırmak için 100 milyon sterlin başlangıç fonu oluşturulduğunu ve bu alandaki yatırımlarla İngiltere’nin 2030’a kadar bilim ve teknoloji süper gücü olma hedefine katkı sağlanacağını kaydetti.

Yapay zekanın; ekonomiyi büyütmek, daha iyi ücretli iş imkanları yaratmak, sağlık ve güvenlik alanlarındaki ilerlemelerle daha iyi bir gelecek yaratmak için fırsatlar sunduğunu dile getiren Sunak, “Yeni uzman komitemiz aracılığıyla gelişen teknolojilere yatırım yaparak yapay zekayı daha yenilikçi bir İngiltere ekonomisinin parçası haline getirebiliriz” ifadesini kullandı.

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