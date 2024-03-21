  • BIST 9140.7
  • Altın 2240.793
  • Dolar 31.988
  • Euro 34.8015
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Yapay zeka insanların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir

»
Yapay zeka hastaların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir. Bilim insanları, bu teknolojinin doktorlara teşhis ve hasta takibinde yardımcı olabileceğini söyledi.
Yapay zeka insanların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir

Yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka bir hastanın gelecekte ne tür sağlık sorunları yaşayabileceğini tahmin edebiliyor.

Bilim insanları, hastaların izlenmesi ve teşhis konulmasında doktorlara yardımcı olmak için bu teknolojinin kullanılabileceğini öne sürmektedir.

811 BİNDEN FAZLA HASTA VERİLERİ KULLANILDI

Araştırmacılar, Londra'daki iki NHS tröstünden ve ABD'de kamuya açık bir veri setinden 811.000'den fazla hastanın verilerini kullanarak üç farklı Foresight modelini eğitti.

Foresight olarak bilinen yapay zeka aracı, ChatGPT ile aynı yapay zeka modelleri ailesine aittir, ancak NHS elektronik kayıtlarından elde edilen bilgiler kullanılarak eğitilmiştir.

YÜZDE 76 DOĞRULUK ORANI

Kayıtlara dayanarak bir hastanın gelecekte yaşayabileceği 10 olası rahatsızlık göz önünde bulunduruldu.

Foresight, NHS hastanelerinden alınan verileri kullanırken durumu yüzde 68 ve yüzde 76 oranlarında doğru tespit edebildiği kaydedildi. ABD verileri kullanıldığında ise yüzde 88 oranında doğru sonuç vermiştir.

The Lancet Digital Health'te yayınlanan çalışmanın ilk yazarı Zeljko Bulguların gösterdiği üzere, yapay zeka aracının hastaların sağlık seyirlerini tahmin etmede oldukça yüksek bir hassasiyete sahip olduğunu, ve bu sayede klinik araştırmaları yönlendirmek ve karar verme süreçlerine yardımcı olmak için önemli bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zekaya güven azalıyor16 Mart 2024 Cumartesi 20:44
  • Yapay zekanın son marifeti: Doğru tanıda doktorları solladı16 Mart 2024 Cumartesi 14:57
  • Yapay zeka alanında hareketli hafta: ChatGPT robot oluyor, "Grok" kullanıma sunuluyor16 Mart 2024 Cumartesi 11:39
  • İşten çıkarmalarda yapay zekanın etkisi var mı?15 Mart 2024 Cuma 14:15
  • GPT 4,5 Turbo geliyor mu? OpenAI "yanlışlıkla" yeni dil modelini sızdırdı14 Mart 2024 Perşembe 20:43
  • Airbnb evlerinde güvenlik kamerası yasaklandı12 Mart 2024 Salı 18:31
  • Elon Musk duyurdu: Yapay zeka sohbet botu "Grok" bu hafta açılıyor11 Mart 2024 Pazartesi 22:11
  • Google, İsrail'i protesto eden çalışanı kovdu09 Mart 2024 Cumartesi 10:28
  • TikTok, ABD'de tamamen yasaklanma ile karşı karşıya08 Mart 2024 Cuma 21:05
  • Uzayın derinliklerinde "kaynayan okyanusa" sahip gezegen keşfedildi08 Mart 2024 Cuma 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti