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Yapay zeka kanseri tespit edebiliyor

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Bilim insanları, doktorlar ve araştırmacılar bir yapay zeka modellemesi geliştirerek kanseri hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmeyi başardı.
Yapay zeka kanseri tespit edebiliyor

Dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olan kanserin sonunu getirecek bir adım bilim insanları, doktorlar ve araştırmacılar tarafından atıldı…

İngiltere’deki Royal Marsden NHS Fonu, Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Imperial College London’da görevli doktor, uzman, bilim insanları ve araştırmacılar röntgen ve tomografi sonuçlarında “olağandışı büyümeleri” hızla tespit edebilen bir sistem geliştirdi.

Bilim insanları geliştirilen yapay zeka sayesinde hastalığın hızlıca ve erkenden tespit edilebileceğini ve hastalığa erken müdahale edilebileceğini duyurdu. Lancet’in eBioMedicine isimli dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu metodun geleneksel yöntemlerden çok daha etkili ve başarılı olduğu belirtildi.

Araştırmada yer alan Dr. Benjamin Hunter, “Gelecekte, erken tespit ve tedavi sayesinde kanseri yenebileceğiz” dedi. Bu yeni yapay zeka yazılımının büyük bir atılım olduğu da belirtildi.

Bilim insanları yapay zekanın oluşturulması için yaklaşık 500 hastanın akciğer röntgen sonuçlarını analiz etti. Yapay zeka bu röntgenlerde tespit edilen parçacıkların tehlikeli kanser olup olmadığını incelerken doğru ve isabetli sonuçların çıktığı da kayıtlara geçti.

Çan eğrisi modelini kullanan bilim insanları 1 sonucunun kusursuz sonuç olduğunu ve 0.5’in ise rastgele bir seçim sonucunda çıkan sonuç olduğunu açıklarken, yapay zekanın 0.87 oranında bir performans sergilediği belirtildi. Bu sonucun çok başarılı olduğu belirtilirken Hunter, “İlk sonuçlara göre bu model kanserli nodülleri doğru bir şekilde tespit edebiliyor” dedi.

Araştırmada yüksek riskli hastaların tespit edilebildiği belirtildi.

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