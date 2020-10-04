Yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Güvenli yatırımlara öncelik tanıyın

Küçük ölçekte bir yatırımla başlayacaksanız veya riske atmamanız gereken bir paranız varsa her zaman güvenli yatırımlara öncelik vermeniz yararınıza olacaktır. Belli bir vade planınız yoksa Katılım Hesabı, yatırım fonu veya hisse senedi gibi yatırımlarınızı dilediğiniz zaman nakite çevirebileceğiniz yatırımları tercih edebilirsiniz. Söz konusu yatırımları dilerseniz altın veya döviz olarak da yapabilirsiniz. Katılım hesaplarından elde edilen karlar, katılım bankalarının uzman portföy temsilcilerinin yönettiği Fon Kullandırım projelerinden elde edilen karlardan oluşur. Benzer şekilde yatırım fonları, farklı yatırım enstrümanlarından oluşturulur ve profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir. Bu bakımdan hem katılım hesapları hem de yatırım fonları profesyonellerce yönetilen yatırım araçlarıdır.

Sabırlı olun

Birikimleri değerlendirirken yapılan en büyük hatalardan biri de kısa vadede yüksek kâr elde etme isteğidir. Ancak özellikle borsa yatırımında aceleye yer yoktur. Çünkü borsa yatırımında aslında bir şirketin hissesine ortak olunur. Dolayısyla söz konusu şirketin bir günde kârını katlamasını beklemek gerçekçi bir beklenti oluşturmaz. Alınan hisselerin sabırla takip edilmesine ve çok büyük risk alıp ani alım-satımlar yapılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kâr elde edilemediği gibi ciddi para kayıpları da yaşanabilir. Yine aynı düşünceyle anlık düşüşe geçen döviz ve altın kurları nedeniyle panik olup yatırıma müdahale etmek de zarar ettirebilir.

Doğru kaynaklardan bilgi almayı önemseyin

Özellikle internet ortamında çok fazla bilgi kirliliği yaşanabiliyor ve çok kısa sürede yüksek kazançlı yatırımlar vaat edilebiliyor. Her ne kadar kulağa çok cazip gelse de bu tip yatırımlar çoğunlukla yatırımcısını zarara uğratabiliyor. Günün sonunda yanlış yatırımlar yapmamak için seçilen yatırımı çok iyi analiz etmek ve risklerini tam olarak anlamak gerekiyor. Bunun içinse profesyonel ve güvenilir finans uzmanlarına danışmak önem kazanıyor

Birikimlerinizi farklı yatırım araçlarına bölün

Olası para ihtiyacında zarar etmemek için yatırım fonu, hisse senedi, altın ve döviz gibi seçenekleri değerlendirip yatırımı ve vadeyi çeşitlendirmek yerinde bir tercih olabilir. Böylelikle herhangi bir ihtiyaçla karşılaşıldığında o an en uygun yatırım ürününü nakite çevirmek zararı en aza indirebilir.

Kolay takip için yatırım hesabı açın

Özellikle birden fazla yatırım aracının takibi zamanla zorlaşabilir. Tüm yatırımların tek bir sistem üzerinde detaylıca görülmesini sağlayan yatırım hesabı ise kullanıcısına yatırımını kolayca yönetmesini sağlar. Böylelikle yatırım için daha güvenilir bir ortam sağlanmış olur.