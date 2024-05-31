  • BIST 10481.3
  • Altın 2432.157
  • Dolar 32.219
  • Euro 34.8719
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Yaz başlıyor... Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak...

» »
Yaz başlıyor... Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak...
Yaz başlıyor... Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak...

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 39 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin, periyodun ilk günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugünden çarşambaya kadar ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 30-33 derece ve sahillerde 25-28 derece, diğer yarısında ise iç kesimlerde 36-39 derece ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?24 Mayıs 2024 Cuma 15:43
  • Bugün hafif yağmur bekleniyor24 Mayıs 2024 Cuma 08:20
  • Hafif yağmur bekleniyor23 Mayıs 2024 Perşembe 08:45
  • Bu hafta hava nasıl olacak?22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:07
  • Bu hafta hava nasıl olacak?21 Mayıs 2024 Salı 09:21
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:19
  • Serin ve yağışlı hava yerini sıcaklara bırakıyor16 Mayıs 2024 Perşembe 08:41
  • Bugün yer yer sağanak bekleniyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:52
  • Çarşamba gününe kadar hava yağmurlu olacak13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:07
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?10 Mayıs 2024 Cuma 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti