  • BIST 100.724
  • Altın 235,284
  • Dolar 5,5829
  • Euro 6,3070
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yaz tarifesinde en ucuz saat dilimi açıklandı

» »
Yaz tarifesinde en ucuz saat dilimi açıklandı
Yaz tarifesinde en ucuz saat dilimi açıklandı

Birinci Boyut programına konuk olan KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın,1Nisan’dan itibaren konutları çoklu tarifeye geçireceklerini ancak tekli tarifinin uygulanmasını isteyen vatandaşın kuruma müracaatta bulunması gerektiğini söyledi.

kibo.jpg

KIŞ TARİFESİNDE EN UCUZ SAAT DİLİMİ 22.00-07.00 YAZ TARİFESİNDE EN UCUZ SAAT DİLİMİ 23.00-09.00 "KIB-TEK’İN MALİ YAPISI İYİ BORCU YOKTUR"

 

Dargın, “vatandaş, gündüz yaptığı tüketimlerini geceye kaydırırsa ciddi tasarruf elde edecek. Biz bunu hesapladığımızda yüzde 35’e kadar tasarruf elde edilir. En ucuz tarife olan 22.00-07.00 saatleri arasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma, su motoru kullanılırsa bir yıl içerisinde en az iki veya üç fatura bedava gelmiş olacak. Bunu daha kolay anlatmak için vatandaşlara broşürler hazırlıyoruz ve hanelere dagıtacağız” dedi. Çoklu tarife sisteminde kış tarifesinin 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacağını yaz tarifesi uygulamasının da Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında olacağını söyledi.

 

Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, “Kış tarifesi 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacak. Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında da yaz tarifesi uygulanacak. Yaz tarifesinde tüketimin yüksek olduğu saatler 09.00 ile 17.00 saatleri arasındadır. Yazda 23.00’den sabah 09.00’a kadar en ucuz tarife uygulanacak” diye konuştu.

 

KIB-TEK’in mali yapısı ile ilgili de bilgi veren Dargın, “Şu anda KIB-TEK’in 200 Milyon TL bir borcu var.Bunun 120 Milyon TL’si Maliye’den alacağımız kısım, geriye kalıyor askerin, teşviklerin bize ödeneceği kısmı. Bu da Ekonomik protokol imzalandığında 45 Milyon TL aktarılmış olacak. Geriye kalıyor 30 Milyon TL borç dolara vurduğunuzda çerez parası gibi birşey. Bu kadar büyük bir bütçesi olan kurumda çerez parasıdır yani kısacası hiç borcu yoktur KIB-TEK’in. Şuanda kurumun mali yapısında bir sıkıntı yoktur” dedi. Ahmet Dargın, çoklu tarife sistemi ile enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren, bunu başaran tüketicilerin de ödüllendirileceğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, İstanbul’da İİT toplantısına katıldı22 Mart 2019 Cuma 10:36
  • Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, İstanbul'da22 Mart 2019 Cuma 10:36
  • Yeşil Barış Hareketi: Geleceğimiz suyumuz kadardır!22 Mart 2019 Cuma 10:20
  • Bugün 22 Mart Dünya Su Günü22 Mart 2019 Cuma 09:58
  • Gökhan Naim cinayetiyle ilgili önemli gelişme!22 Mart 2019 Cuma 09:35
  • Sise Dikkat!22 Mart 2019 Cuma 09:10
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar22 Mart 2019 Cuma 07:30
  • Başbakan Erhürman, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gençlerimizle buluştu21 Mart 2019 Perşembe 23:03
  • Tatar: HP ile koalisyon görüşmemiz olmadı!21 Mart 2019 Perşembe 20:15
  • Öztürk, devletin daha hızlı adım atması gerektiğini kaydetti21 Mart 2019 Perşembe 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti