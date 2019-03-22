Yaz tarifesinde en ucuz saat dilimi açıklandı

Birinci Boyut programına konuk olan KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın,1Nisan’dan itibaren konutları çoklu tarifeye geçireceklerini ancak tekli tarifinin uygulanmasını isteyen vatandaşın kuruma müracaatta bulunması gerektiğini söyledi.

KIŞ TARİFESİNDE EN UCUZ SAAT DİLİMİ 22.00-07.00 YAZ TARİFESİNDE EN UCUZ SAAT DİLİMİ 23.00-09.00 "KIB-TEK’İN MALİ YAPISI İYİ BORCU YOKTUR"

Dargın, “vatandaş, gündüz yaptığı tüketimlerini geceye kaydırırsa ciddi tasarruf elde edecek. Biz bunu hesapladığımızda yüzde 35’e kadar tasarruf elde edilir. En ucuz tarife olan 22.00-07.00 saatleri arasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma, su motoru kullanılırsa bir yıl içerisinde en az iki veya üç fatura bedava gelmiş olacak. Bunu daha kolay anlatmak için vatandaşlara broşürler hazırlıyoruz ve hanelere dagıtacağız” dedi. Çoklu tarife sisteminde kış tarifesinin 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacağını yaz tarifesi uygulamasının da Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında olacağını söyledi.

Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, “Kış tarifesi 1 Nisan’da başlayıp Mayıs’ın 15’inde sonuçlanacak. Mayıs’ın 16’sı ile Ekim’in 15’i arasında da yaz tarifesi uygulanacak. Yaz tarifesinde tüketimin yüksek olduğu saatler 09.00 ile 17.00 saatleri arasındadır. Yazda 23.00’den sabah 09.00’a kadar en ucuz tarife uygulanacak” diye konuştu.

KIB-TEK’in mali yapısı ile ilgili de bilgi veren Dargın, “Şu anda KIB-TEK’in 200 Milyon TL bir borcu var.Bunun 120 Milyon TL’si Maliye’den alacağımız kısım, geriye kalıyor askerin, teşviklerin bize ödeneceği kısmı. Bu da Ekonomik protokol imzalandığında 45 Milyon TL aktarılmış olacak. Geriye kalıyor 30 Milyon TL borç dolara vurduğunuzda çerez parası gibi birşey. Bu kadar büyük bir bütçesi olan kurumda çerez parasıdır yani kısacası hiç borcu yoktur KIB-TEK’in. Şuanda kurumun mali yapısında bir sıkıntı yoktur” dedi. Ahmet Dargın, çoklu tarife sistemi ile enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren, bunu başaran tüketicilerin de ödüllendirileceğini açıkladı.