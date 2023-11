Yazarlardan OpenAI ve Microsoft'a dava: ChatGPT, kitapları kopyalıyor

OpenAI ve Microsoft, ChatGPT gibi hizmetlerin temelini oluşturan yapay zeka modellerini eğitmek için kurgusal olmayan yazarların çalışmalarını kötüye kullandıkları iddiasıyla dava edildi.

ON BİNLERCE KİTABI İZİNSİZ KOPYALADIĞINI İDDİA ETTİ



Reuters'ın haberine göre, Manhattan federal mahkemesinde açılan toplu davaya öncülük eden yazar ve Hollywood Reporter editörü Julian Sancton, OpenAI'nin büyük dil modellerine insan metin istemlerine yanıt vermeyi öğretmek için on binlerce kitabı izinsiz kopyaladığını söyledi.

OPENAI VE MICROSOFT İDDİALARI REDDETTİ



Dava, aralarında John Grisham, George R.R. Martin ve Jonathan Franzen gibi yazarların da bulunduğu telif hakkı sahibi gruplar tarafından OpenAI ve diğer teknoloji şirketlerine karşı, eserlerinin yapay zeka sistemlerini eğitmek için kötüye kullanıldığı iddiasıyla açılan davada şirketler iddiaları reddetti.

MİCROSOFT İLK KEZ DAVALI OLARAK MAHKEMEDE



Sancton'un şikayeti OpenAI'ye karşı açılan ve Microsoft'un da davalı olarak gösterildiği ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Şirket yapay zeka girişimine milyarlarca dolar yatırım yapmış ve OpenAI'nin sistemlerini kendi ürünlerine entegre etmişti.

"YAZARLARA ÖDEME YAPMAYI REDDEDİYORLAR"



Sancton'ın avukatı Justin Nelson yaptığı açıklamada, "OpenAI ve Microsoft yazarlara ödeme yapmayı reddederken, yapay zeka platformları bir servet değerinde.

OpenAI'nin temeli, telif hakkıyla korunan eserlerin yaygın bir şekilde çalınmasından başka bir şey değildir." dedi.



Sancton'ın açtığı davada OpenAI'nin "Madhouse at the End of the Earth" (Dünyanın Sonundaki Tımarhane) kitabı da dahil olmak üzere kurgusal olmayan kitapları kopyaladığı belirtildi.

Ayrıca "The Belgica's Journey into the Dark Antarctic Night" adlı kitabını da GPT büyük dil modellerini eğitmek için kopyaladığını öne sürdü.

MICROSOFT, TELİF HAKKI İHLALİNDEN SORUMLU



Şikayette ayrıca Microsoft'un modellerin eğitimi ve geliştirilmesinde derinlemesine yer aldığı ve telif hakkı ihlalinden de sorumlu olduğu belirtildi.



Sancton mahkemeden belirtilmemiş bir miktar maddi tazminat ve iddia edilen ihlalin engellenmesi için bir mahkeme kararı talep etti.