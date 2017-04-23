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YDP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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YDP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

“Bugün Türk Milleti’nin tarih sahnesinde yeni bir sayfa açması egemenliğin millete devredilmesi dolayısı ile kutladığımız önemli bir gündür.

Ulu Önder Atatürk, bu önemli bayramı çocuklarımıza armağan ederek milletin geleceğinin çocuklarımıza ait olduğunu vurgulamıştır.
KKTC olarak bu bayramı mutlulukla kutluyoruz. Öte yandan, yurt dışından gelerek bu bayramı bizimle kutlamak isteyen çocuklara izin vermeyen ve onları geri gönderen Rum Yönetimi’ni şiddetle kınıyoruz.”

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