YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nden mezun olan genç öğretmenler, diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 133 mezunun kep attığı tören yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Müzik Öğretmenliği bölümünden öğrenciler gerçekleştirdiği müzik dinletisi de beğeni topladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez ve mezun olan öğrencilerin adına fakülte birincisi Pınar Fergar duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attılar.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “İnsanlığa hizmet ettiğinizi asla unutmayın.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, konuşmasına, Amerikalı eğitimci John Dewey’in “Eğitim hayata hazırlık değildir; eğitim hayatın kendisidir” sözlerini hatırlatarak başladı. Eğitim biliminin, tüm uygulamaları kapsadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, mezunlara seslenerek, “İnsanlığa hizmet ettiğinizi asla unutmayın. Eleştirilmeyi ve şikâyeti teşvik edin, çünkü bu mekanizmalar medeni bir tavrın ürünüdür. Otoritenin ses yükseltmeyle değil bilgiyle sağlandığının farkında olun. Öğrenmenin zaman bağımlı olmadığını ve bildiklerinizle değil bilmediklerinizle övünmeniz gerektiğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yağmur Çerkez: “Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez ise törendeki konuşmasına “Bugün, siz mezunlarımız için çok uzun, çoğu zaman yorucu ve her zaman eğlenceli olmayan ama kesinlikle verimli ve ödüllendirici bir yolculuğun son günü. Bu heyecanı sizinle birlikte paylaşmaktan onur duyuyoruz” sözleri ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya standartlarındaki eğitim-öğretim kalitesinin yanında bilimsel yayınları ve çalışmalarıyla da bilime katkı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Atatürk Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimizin yaratıcı, özgün ve analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, bilgiyi paylaşan ve üretkenliği destekleyen bireyler olarak mezun olduklarına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin en yüce mesleklerden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Toplumlar, geleceğini öğretmenlere emanet eder ve bu işin ne denli önemli olduğunun sizler farkındasınız. Siz, bizim geleceğimizi, çocuklarımızı güvenle emanet edeceğimiz bireylersiniz. Sizler, belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için ne gerektiğini biliyorsunuz. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” dedi.

Pınar Fergar: “Üniversitemizin ve hocalarımızın bize kattığı tüm birikimlerle yolumuza devam edeceğiz.”

Tüm mezunlar adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi birincisi Pınar Fergar, “Dört yıl önce büyük bir heyecanla çıktığımız bu yolun artık sonundayız. Bugün buradan ayrılırken her bir eğitimcimizden bir parça aldık kendimize. Eğitim hayatımız boyunca desteklerini eksik etmeyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Pınar Fergar, “Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Üniversitemizin ve hocalarımızın bize kattığı tüm birikimlerle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.