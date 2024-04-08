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YDÜ Büyük Kütüphane’de “Sinema Günü” etkinliğinde elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlandı

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YDÜ Büyük Kütüphane’de “Sinema Günü” etkinliğinde elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlandı
YDÜ Büyük Kütüphane’de “Sinema Günü” etkinliğinde elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Sinema Günü” etkinliğinde elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Koleji’nin iş birliğiyle düzenlenen “Sinema Günü” etkinliği, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleşen ve Yakın Doğu Koleji ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Sinema Günü” etkinliğinde öğrenciler, 50 TL katılım ücreti ile patlamış mısır ve film keyfi yaptı. Etkinlik boyunca elde edilen, yaklaşık 15 bin liralık gelir ise Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Düzenlenen etkinlikle; öğrencilerin keyifli zamana geçirirken sosyal sorumluluk bilinci edinmeleri hedeflendi.

Pınar Hıncal: “Kültür, sanat ve manevi değerlerle harmanlanmış bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.”

Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Pınar Hıncal, “Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesi, okulumuzun değerlerini yansıtan önemli bir etkinlik” ifadelerini kullandı. “Sinema Günü” etkinliğinin ilk kez düzenlendiğini ve devamının geleceğini belirten Pınar Hıncal, öğrencilerimizin bu tür etkinliklerde aktif rol alması, toplumsal duyarlılıklarını arttırmanın yanı sıra birbirlerine olan dayanışma ve desteklerini de güçlendiriyor. Kültür, sanat ve manevi değerlerle harmanlanmış bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Kütüphanelerimiz, sadece bilgiyi muhafaza eden mekanlar değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları güçlendiren önemli yaşam merkezleri olarak halkımıza hizmet veriyor.”

Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri’nin 4 milyon adet basılı kitap ve 1 milyar dijital kaynağa sağladığı erişimle sadece öğrencilere değil halka da açık olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Kütüphanelerimiz, sadece bilgiyi muhafaza eden mekanlar değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları güçlendiren önemli yaşam merkezleri olarak halkımıza hizmet veriyor” ifadesini kullandı. Doç. Dr. Dolunay, ev sahipliği yaptıkları Sinema Günü etkinliğinin de bu yönüyle önemli olduğunu vurgulayarak katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti. 

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