YDÜ Fizik Bilimleri’nde  Türkiye genelinde birinci, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında ikinci oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education tarafından, dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında gösterildiği “Fizik Bilimleri”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarına damga vurdu: Fizik Bilimleri’nde Türkiye genelinde birinci, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında ikinci oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2024”’te yer aldığı 7 kategorinin tamamında KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise en iyi ilk 5 üniversite arasında yer aldı. “Fizik Bilimleri” alanında, KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında birinci olan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarında ise Türkiye genelinde ilk ikide yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “Eğitim” alanında dünyada ilk 500’de yer alırken; “Sosyal Bilimler” alanında 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Klinik ve Sağlık” alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldı.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), “2024 Dünya Üniversite Alan Sıralaması”nı bugün açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyileri arasında yer aldığı 7 kategorinin tamamında KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilirken, dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında gösterildiği “Fizik Bilimleri”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarına damga vurdu.

“Fizik Bilimleri” alanında Türkiye genelinde en iyi üniversite olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri” alanında İstanbul Teknik Üniversitesi ile “Mühendislik” alanında ise Koç Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin en iyi iki üniversitesinden biri olarak gösterildi. “Eğitim” alanında da dünyada ilk 500 üniversite arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, “Sosyal Bilimler” alanında dünyada 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Klinik ve Sağlık” alanlarında da ise dünyada 601- 800 bandında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, yer aldığı kategorilerin tamamında ise adını Türkiye’nin en iyi ilk 5 üniversitesi arasına yazdırdı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dünyanın en iyileri arasında gösterildiğimiz 7 kategoride de KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almamız uluslararası üniversite kimliğimiz ve çok yönlü bilimsel araştırma kabiliyetimizin bir sonucu.”

Londra merkezli yükseköğrenim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın açıkladığı sıralamaların bütün dünyada, en önemli akademik başarı göstergesi olarak kabul edildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün açıklanan ‘2024 Dünya Üniversite Alan Sıralaması’ araştırmasında yer aldığımız 7 kategorinin tamamında Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldık. Ayrıca, ‘Fizik Bilimleri’ alanında Türkiye genelinde ilk sırada, ‘Mühendislik’ ve ‘Bilgisayar Bilimleri’nde ise ikinci sırada yer alırken;. ‘Eğitim’,’Sosyal Bilimler’, ‘Yaşam Bilimleri’ ve ‘Klinik ve Sağlık’ kategorilerinde de Türkiye’nin en iyi ilk 5 üniversitesinden biri olarak gösterildik” ifadesini kullandı.

Dünyanın en iyileri arasında gösterildiği 7 kategoride de KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almasının Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu uluslararası üniversite kimliği ve çok yönlü bilimsel araştırma kabiliyetlerinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyanın 143 ülkesinden öğrencisi olan ve onlarca uluslararası iş birliğine imza atan uluslararası bir üniversite olarak; araştırıyor, ürün geliştiriyor ve ulaştığımız sonuçları bilim dünyası ile paylaşıyoruz. Times Higher Education’ın açıkladığı sıralamalar da bilim dünyasında sahip olduğumuz saygın yeri gösteriyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Araştırmanın sonuçlarının, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladığımız bu günlerde açıklanması mutluluğumuzu daha da büyüttü. Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarıda büyük emekleri olan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “2024 Dünya Üniversitler Alan Sıralaması”nda bu yıl ilk kez yer aldığı “Fizik Bilimleri” alanında KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanında da Türkiye genelinde en iyi ilk iki üniversiteden biri olarak gösterildik. Diğer alanlarda da Türkiye genelinde en iyi ilk 5 üniversite arasında yer aldık” açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Açıklanan sonuçlar, sayısı 40’ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde artırdığımız bilimsel verimliliğimizin bir sonucu” dedi.

Times Higher Education’ın araştırmaya dahil ettiği 11 kategorinin 7’sinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarıda büyük emekleri olan, özverili bir şekilde yürüttükleri nitelikli araştırmaları ile bilimin her alanına büyük katkılar sağlayan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.