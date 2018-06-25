YDÜ "Uluslararası Kinesio Bantlama” Eğitimine 2. Kez Ev Sahipliği Yaptı…

Eğitimleri Kinesio University eğitmenleri olan Prof. Dr. Gül Baltacı ve Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde Kinesiotaping 1-2 Temel ile İleri Teknikler ve Kavramlar Eğitimi gerçekleştirildi. 17 fizyoterapistin katıldığı KT-1 ve KT-2 eğitimlerinin başarı ile tamamlandığı bildirilirken kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara "Kinesio University tarafından onaylı Uluslararası Sertifika" verildi.

İki bölümde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk bölümünde (KT1) temel Kinesiotaping konsepti hakkında bilgilendirme ve kas tekniklerini içeren eğitimler verildi. İkini bölümde ise (KT2) mekanik, space, lenfatik ve dolaşımsal, fonksiyonel, fasya, ligament ve tendon koreksiyon yöntemlerini içeren eğitimler verildi. Her iki eğitimde yer alan tüm teknikler vaka tartışmaları ile desteklendirildi. Eğitimler sonunda kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara Kinesio University tarafından onaylı Kinesio uluslarası alanda geçerliliği olan sertifikalar verildi.

Sertifikalar Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Kinesio University eğitmenleri olan Prof. Dr. Gül Baltacı ve Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş tarafından katılımcılara verildi.

Uluslararası Geçerliliğe Sahip…

Prof. Dr. Finn Rasmussen yaptığı açıklamada, uluslararası geçerliliği bulunan bu eğitimin bir kez daha ev sahipliğini üstlenmenin önemini vurgulayarak yeni tedavi seçeneklerinin hastaların iyleşme sürecinde etkili olacağını ümit ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise, Kinesio University iş Birliği ile ilk eğitimin Ağustos 2016 yılında gerçekleştiğini ve uluslararası geçerliliği olan eğitimi bir kez daha gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyleyerek kurs eğitmenlerine işbirlikleri için teşekkürlerini sundu.

Kinesio Bantlama Tekniği Solunum Hastaları ile Kalp Hastalarına da Uygulanabiliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi sorumlusu Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş da, kas iskelet sistemi problemleri, nörolojik ve pediatrik hastaların tedavisi, mekanik ve fonksiyonel bozuklukların düzeltilmesi sırasında kullanılabilecek tekniklere yardımcı olan ve fizyoterapistler tarafından gerek klinikte gerekse performansın devam ettirilmesinde ve yaralanmaların önlenmesinde kullanılan kinesio bantlama tekniğinin solunum hastaları ile kalp hastalarında da uygulanabileceğini belirtti. Çakartaş Kinesio Bantlama eğitimini düzenlenen ilk eğitimde aldığını belirterek ve hala hazırda bu konuda Prof. Dr. Finn Rasmussen ile birlikte yürüttükleri projeleri olduğunu dile getirdi.