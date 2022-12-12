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YDÜ'nün Düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-12 Mayıs'ta

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek
YDÜ'nün Düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-12 Mayıs'ta

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetler’den elliden fazla üniversite, resmi kurum ve sinema kurumlarının desteği ile düzenlenecek sempozyumda,  dünyanın önde gelen iletişim ve sinema okullarından önemli sanatçı ve akademisyenler davetli konuşmacı olarak ağırlanacak. Sinema Sempozyumunun bu yıl ağırlayacağı konukları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden  Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan, Türkiye’den Prof. Dr. Oğuz Makal ile tanınmış sinema eleştirmeni ve yazar Vecdi Sayar ve İran’dan Doç. Dr. Abdolhossein Laleh yer alıyor.

Bu yılın teması: Kültür, Kimlik ve İdeoloji

Düzenleme Kurulu’nda Türkiye ve KKTC’nin seçkin üniversitelerinden alanlarının önemli isimlerinin bulunduğu 3.Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulacak. Hibrtit şekilde düzenlenecek sempozyumda, “Kültür, Kimlik, İdeoloji” olarak belirlenen bu yılki tema ile bağlantılı olmak koşulu ile sinema dışındaki bilim dallarından da bildiriler kabul edilecek. Sempozyuma bildiri kabul süreci sempozyumun web sayfası (https://usc2023.neu.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.

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