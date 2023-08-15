Yeni varyant yayılırken: Güçlendirilmiş aşı eylülde geliyor

Covid-19’un Omicron formunun alt varyantı olan Eris, ilk olarak 2022’nin sonlarında Güney Afrika’da tespit edilmişti. O zamandan bu yana dünya çapında yayılan varyantın daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Ayrıca bu varyant, yayıldığı ülkelerde hastaneye yatışları da artırmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris’i ‘endişe verici varyant’ olarak sınıflandırmıştı.

Varyant nedeniyle ABD’de hastaneye yatışlar artarken, Omicron’a karşı güçlendirilmiş yeni aşının da eylülün son haftalarında piyasaya sürüleceği bildirildi.