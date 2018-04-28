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Yenierenköy Belediyesi'nde ne olacak?

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Yenierenköy Belediyesi'nde ne olacak?
Yenierenköy Belediyesi'nde ne olacak?

Yerel yönetim seçimlerinin 24 Haziran tarihinde gerçekleşeceği kesinleştikten sonra bir çok parti bir çok bölgede adaylarını açıklamaya başladı.

Mecliste muhalefet görevi yürüten YDP sadece Lefkoşa'da aday çıkarırken Anamuhalefet partisi UBP ise hemen hemen her bölgede aday çıkarmasına rağmen Yenierenköy Belediyesi ile ilgili aday açıklamadı.

Hükümeti oluşturan CTP,HP ve DP adaylarını açıklarken TDP'de pazartesine kadar aday müracaatı kabul edecek. Durum böyle iken CTP,HP ve DP Yenierenköy Belediyesi için aday açıklamazken TDP ise Yenierenköy Belesiyesi için müracaat kabulü açmadı.

Yenierenköy Belediyesi ne olacak?

Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasal partilerin henüz daha Yenierenköy Belediyesi'nde aday açıklamaması dikkat çekerken Yenierenköy Belediyesi'nde seçim yapılacak mı? yapılmayacak mı sorularını da birlikte getiriyor.

Gözler Bakanlar Kurulu'nda

Karpaz halkı Bakanlar Kurulunun Yenierenköy Belediyesi ile ilgili alacağı kararları dört gözle beklerken belirsizlik ise halken sürüyor.

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