Yerli korona aşısında yeni gelişme. Aşıda veriler açıklandı

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip korona virüse karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor

İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, yaptığı açıklamada, yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının önemli bir yan etkiye rastlanmamasının ardından ikinci dozun da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere uygulandığını açıkladı.

Faz-1'in değerlendirilmesinin ardından 15 Aralık'tan sonra Faz-2'ye başlamayı planladıklarını belirten İnal, şunları kaydetti:

"İlk grupta 44 kişide denedik, aşı çok güvenli çıktı. Halen 2. doz aşılara devam ediyoruz. Klinik olarak dünya çapında çalışıyoruz. Aşının tüm verilerine baktık, yerli aşımız çok güvenli. O, bizim için çok büyük bir ümit kaynağı oldu. Dolayısıyla, 'Biz artık faz-2'ye geçebiliriz' diye karar verdik. Faz-2 aşamasında yaklaşık 200 gönüllü almayı düşünüyoruz ama bu 250 de olabilir. Tamamen bize bağlı. Hızlı bir şekilde faz-3'e geçelim çünkü bir an önce kullanıma girmesi lazım. Salgın şu anda çok sıkıntılı gerçekleşiyor. Bir an önce yerli aşımızın devreye girmesi lazım çünkü 82 milyon nüfusumuz var. Yaklaşık yılda 2 doz yapıldığını düşünürsek 164 milyon, bir defalık uygulamada bunu göreceğiz. Aşının koruma etkisinin de 6-8 ay olduğunu düşünürsek, belki daha fazla olacak, onu bilemiyoruz ama şu an uzun dönem ne kadar koruyacağını bilmiyoruz. 6-8 ay koruyacağını düşünürsek, 328 milyon yıllık doz ihtiyacımız var."

"ALDIĞIMIZ VERİLER ÇOK OLUMLU"

İnal, aşıda alınan verilerin çok olumlu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin mesela, 600 milyon doz üretecek, kendi ülkesi de var. Türkiye'ye vereceği 50 milyon doz. Dolayısıyla geriye sizin mutlaka kendi yerli aşınızı tamamlamanız lazım. Başka olmaz bu iş. Paranız da olsa bu aşıyı alamazsınız. Çünkü olmayan bir şeyi alamazsınız. Aşı daha kıymetli bir hale geldi. O yüzden bizim aşımız şu anda en güvenli aşı diyebilirim. Bu aşı yerli, yapanlar yerli, dışarıdan bir müdahale yok. Tamamen kendi imkânlarımızla üniversitede devletin kurduğu laboratuvarda geliştirildi. İKUM olarak çok iyi bir klinik sistemimiz var. Aldığımız veriler çok olumlu. Vatandaşlarımız bu aşıya güvenebilir. İnsanlarda şu var, 'Dışarıdan geldiği zaman acaba içerisine yabancı madde konabiliyor mu, genetiğimizle mi oynayacaklar.' Bunlar hakikaten ütopik şeyler. Yani böyle imkân yok ama en azından kendi aşımızda bunun olmadığını bilsinler.