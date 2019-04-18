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Yine iş kazası: Bir yaralı

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Yine iş kazası: Bir yaralı
Yine iş kazası: Bir yaralı

17.04.2018 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefke’de sakin Gurcharan SINGH (E-40), bir portakal bahçesi içerisinde merdiven üzerinde portakal kesimi yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı. 

Gurcharan SINGH kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, belinde kırık teşhisi ile Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

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