"Yol yoksa Seyrüsefer yok" grubu bölge toplantılarına başladı. İlk toplantı Lefkoşa'da olacak

İşte açıklama;
‼‼‼ LEFKOŞA BÖLGESINDE OLUPDA HALKINA DESTEK VEREN HERKES BUYURSUN GELSIN GULAK VERSIN FIKIR VERSIN, BIRLIKTE BÜYÜYELİM ‼‼‼
Yarin 19.30 Lefkosa'da Kibris Turk emekliler derneginde carsamba gunu olacak olan eylemi konusmak, eyleme koordineli bir sekilde katilmak ve nasil katki koyabilecegimizi tartismak ve son zamanlarda artan hayat pahaliligi konusunda fikir alis verisi yapmak amaciyla toplaniyoruz. Toplanti herkese aciktir, fikir beyan etmek katki koymak isteyen herkes katilabilir....
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