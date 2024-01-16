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YouTube'da reklam engelleyici kullananlara site yavaşlatılıyor mu?

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YouTube'un reklam engelleyici uzantıları engellemek için Adblocks kullanan kullanıcıların siteye erişiminde yavaşlatmalar yaptığı öne sürüldü. Bu uzantıların 113 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu bilinirken, şirket yavaşlatma iddialarını reddetti.
YouTube'da reklam engelleyici kullananlara site yavaşlatılıyor mu?

YouTube, reklam engelleyici uzantılarını engelleyerek Premium aboneliklerini artırmak için yeni yollar arıyor.

Son olarak AdBlock ve AdBlock Plus'a gelen yeni güncellemelerin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı

SİTENİN YAVAŞLATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Reddit'te yayınlanan bir gönderide Google'ın bir reklam engelleyici yüklendiğinde videoların arabelleğe alınmasını yavaşlatmaya başladığını ve video yükleme sürelerinin, küçük resim önizlemelerinin, tam ekran video geçişlerinin ve hatta kaydırmanın önemli ölçüde yavaşlamasına neden olduğunu iddia etti.

YOUTUBE İDDİALARI REDDETTİ

YouTube, reklam engelleyici uzantıları kullanan kullanıcılarına siteyi yavaşlattığı yönünde çıkan iddiaları reddetti.

Şirket, yavaşlama sorununun uzantılara gelen yeni güncellemenin ardından ortaya çıktığını açıkladı.

113 MİLYON AKTİF KULLANCI

Adblock ve Adblock Plus, aynı geliştirici tarafından Chrome/Edge tarayıcıları için oluşturulmuş iki reklam engelleyicidir.

Bu uzantıların Chrome Web Mağazası'nda bildirilen rakamlara göre 113 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu görüldü.

REKLAM ENGELLEYİCİLERLE SAVAŞ

YouTube, son olarak kullanıcıların reklam engelleyici kullanmamaları için yeni bir yola başvurmuştu.

Uzantıyı kullananlara bir uyarı gönderirken bu uyarıda "Görünüşe göre reklam engelleyici kullanıyorsun. YouTube'da video izlemeye devam edebilmek için ad blocker özelliğini devre dışı bırakman gerekli" gibi ifadeler yer alıyordu.

Ayrıca şirket bildirimin altında, "YouTube reklamlarına izin ver" ya da "YouTube Premium'u dene" gibi iki seçenek sunmuştu.

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