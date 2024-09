ALAS: İTHALATA DAYALI TARIM İNTİHARDIR!



Halkın Partisi Genel Sekreteri ziraat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas sebze ve meyve ithalatını serbest bırakacaklarını açıklayan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya tepki göstererek bilimsel temelde Arıklı’nın söylediklerinin nasıl temelden yoksun ve kulaktan dolma olduğunu açıkladı. Alas açıklamasında dünya ekonomisi ve gıda açısından küresel düzeyde yaşanan bağımlılık riskine de dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:



“Erhan Arıklı dedi ki "sebze ve meyve ithalatını serbest bırakmamız gerekiyor, piyasanın ucuzlaması için bunu yapmamız şart" !



Soralım o zaman !

Göreve atandığında Ünal Üstel demişti ki "KKTC tarımda Akdeniz'in Dünyaya açılan kapısı olacak"!

Mesela daha sonrasında mecliste oy birliği ile hal yasası geçirdiler, bir buçuk yıl oldu bu yasa geçeli, o dönem ne dediler ?



En fazla bir yıla kadar her şey hazır olacak, fiyatlar ucuzlayacak dediler !

Şimdi bu söylediklerini yuttular, unuttular ve ithalat serbest kalırsa fiyat ucuzlar diyorlar !



Ekonomi Bakanı ve Tarım Bakanı var mı bu ülkede ? !

Ne düşünüyorlar merak ediyorum !



İhracatı zaten bitirdiler !



Narenciyeyi böcekler, harnıbı fareler yedi !

Memleketi da siz yediniz !



FİYATLARI BELİRLEYEN ÜRETİCİLER DEĞİLDİR



İthalatı yapanlarla yerli ürünü üreticiden alıp dağıtanlar, her ikisinin de fiyatını belirleyenler aynı kişiler değil mi ? Bununla alakalı atacağınız adım var mı ?

İki yıl önce kurduğunuz garabet bir fiyat belirleme komisyonunda tüccar masadan kalktığında bir şey yapabildiniz mi ?



Bu ülkede Ağustos ayında domates ithalatı yapıldı, tarih yazdınız, çıkıp kaça ithal edilip kaça satıldığını açıklayın !



Elmayı, armudu, şeftaliyi, eriği, kayısıyı hep ithal ediyoruz zaten, neden ucuzlamıyor ? Kaça ithal edip kaça satıyorlar açıklayın !



FİYAT YÜKSELDİ İTHALAT İZNİ VERECEĞİZ YAKLAŞIMI DOĞRU BİR ADIM DEĞİL



İklimsel ve çevresel koşullar uygun olmadığı için üretemediğiniz ürünler varsa ve bunlara ihtiyaç duyuyorsak elbette ithalat yapabiliriz (elma, armut, ayva vb.). Fakat, fiyat yükseldi, "üreticiyi terbiye edelim" anlayışı ile her şeyi ithal etmek, bunu yaparak fiyat ucuzlatacaklarını zannetmek tarımsal üretim açısından ülkeyi çok daha kötü bir sürece sürükler.



Gıda fiyatlarındaki artış yeni gündeme gelen bir konu değil. BM Dünya Gıda Örgütü (FAO) yıllardır gıda fiyatlarının artacağını, bu artışın özellikle yoksul ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Çözüm olarak da tarımsal üretimin artırılması gerektiğini hemen her raporunda ifade ediyor.



Gıda fiyatlarındaki artışa sadece enflasyona etkisi açısından bakmak ve ithalatı çözüm olarak sunmak doğru değil. Gerçekten doğru planlanmış bir ithalat fiyatları geçici olarak düşürebilir fakat orta ve uzun vadede tarıma vereceği zararla ileride fiyatları kontrol edilemez noktaya getirir.



Uzun zamandır söylüyoruz. Girdi maliyetlerini aşağıya çekmeden hiç bir şeyin fiyatını ucuzlatamazsınız.



Üretim maliyetlerinden bihaber olanlar, üretici-tüccar-market-tüketici arasındaki denetim mekanizmasını sadece üretici üzerine yıkarak fiyatlarda denge sağlayamaz.



Girdi maliyetleri için hiç bir adım atmadan "siz bilirsiniz, biz de ithalat izni veririz" diye beylik taslayarak sadece üretimin durmasına sebep olursunuz.



İthalatı, arz-talep dengesini sağlamak yerine, üreticiyi tehdit aracı olarak kullanmak, iş bilmezliğin ve birilerine yaranma çabasının göstergesinden başka bir şey değildir !!!