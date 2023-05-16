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YSK 2. Tur yurt dışı seçim tarihlerini paylaştı

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması ile birlikte seçim takviminin ayrıntıları bir kez daha merak konusu oldu.
YSK 2. Tur yurt dışı seçim tarihlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek.

 

Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'deki ikinci tur oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

YURT DIŞI OY VERME TARİHLERİ

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak. 

YSK BAŞKANI YENER'İN AÇIKLAMALARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 2. tur seçim takvimiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yener; "Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydeden Yener, "Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi ve konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu." ifadelerini kullandı.

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