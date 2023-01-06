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YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) daveti üzerine, özel radyo ve televizyon kuruluşları dün bir araya gelerek, lisans ve yayın izni konularını değerlendirdi.
YYK’da özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

YYK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, YYK’da, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması ve yeniden düzenlenen yasa üzerinde duruldu.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile üyelerden Hüseyin Gürlek’in hazır bulunduğu toplantıya, radyo ve televizyon kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle temsilcileri katıldı.

YYK toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ülkede yayın yapan televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması nedeniyle karasal yayın lisansı başvurusu yapmaları konusu konuşuldu.

Toplantıda ayrıca yeni yürürlüğe giren Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasası ve yasanın getirdiği muafiyetler hakkında bilgiler verildi.

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