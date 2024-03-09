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Zelenskiy ile görüşen Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

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Zelenskiy ile görüşen Erdoğan: Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Zelenskiy ile görüşen Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Türkiye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi.

Bugün öyle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. 

Bir saatten uzun süren görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

"Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."

Saat 19.00'da başlayan görüşme, 20.35'te sona erdi. 

"Türkiye'nin çabaları bize ciddi katkı sundu"

Daha sonra sözü alan Ukrayna lideri Zelenski ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik."

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