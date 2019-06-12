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1. 1. Dilekkaya Hellim Festivali, 16 Haziran’da

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Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde her yıl geleneksel olarak gerçekleşen festivallere bu yıl bir yenisi daha eklendi.
1. 1. Dilekkaya Hellim Festivali, 16 Haziran’da

Hellim üretimi ile ünlü olan Dilekkaya köyü, 16 Haziran Pazar günü, “1. Dilekkaya Hellim Festivali”ni gerçekleştiriyor.

10:00 – 22:00 saatleri arasında, Dilekkaya Köy Meydanı’nda gerçekleşecek festivalde birçok hellim ürünü yapılarak, kurulacak stantlarda satılacak.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları ve köylülerden oluşan komitenin Değirmenlik Belediyesi Festival Komitesi ile birlikte organize ettiği festival gün boyunca birbirinden güzel müzik, eğlence ve sahne şovlarıyla renklenecek.

Hellim ikramı ve stantların gezilmesinin ardından yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak festivalde; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dilekkaya Dans Team Modern Dans Gösterisi, Akademi Sanat Derneği Hip-Hop dans gösterisi, Akdoğan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, grup Cousins, tavla turnuvası, Dilekkaya İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu konseri, Dilekkaya gençlerinin müzik dinletisi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği Halk Dansları gösterisi, Grup Otantik, Mağusa Kültür Derneği Hint Dans Gösterisi, DES-DER, YDÜ Latin dansları, İlsel Team Kangoo Jumps sahne alacak.

Festival ülkemizin sevilen gruplarından SOS’in konseri ile son bulacak.

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