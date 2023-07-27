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10 kişiden dokuzu hiçbir kültürel etkinliğe ‘katılmıyor’

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15 yaş ve üstü kesimde canlı gösteri ve spor etkinliklerine katılmayanlar ve kültürel alanları gezmeyenlerin oranı yüzde 90’ın üstünde. Sinemadaysa bu oran yüzde 85,3.
10 kişiden dokuzu hiçbir kültürel etkinliğe ‘katılmıyor’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022’ye ilişkin yaşam kalitesi modülünü yayınladı.

Araştırmanın amacı, 15 yaş ve üstü tüm fertlerin sosyal konulardaki memnuniyet düzeyini ölçmek ve sosyal faaliyetlere katılım durumlarını tespit etmek.

Hiç memnun olmayanlar için ‘0‘, çok memnun olanlar için ‘100‘ alınarak ortalama bir değer hesaplandı.

Fertler için hane halkının finansal durumundan memnuniyet ortalaması yüzde 46,9. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki fertlerde bu değer yüzde 36,9’a iniyor.

Kişisel ilişkilerdeki ortalama memnuniyet tüm fertlerde yüzde 65,2. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski olanlarda bu yüzde 60,2 olarak hesaplandı. Bütün fertler için boş zaman faaliyetlerine ayrılan zamandan ortalama memnuniyet yüzde 47,4. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındakilerdeyse yüzde 42.

Kültüren etkinlikler

Son 12 ayda 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85,3’ü sinemaya, yüzde 93,7’si canlı gösteriye, yüzde 92’si kültürel alanlara ve yüzde 94,9’u canlı spor etkinliğine gitmedi.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 69’unun hiç kitap okumadığı, yüzde 31’ininse en az bir kitap okuduğu görüldü.

Yaş gruplarına göre kitap okuma oranlarına bakıldığında, söz konusu dönemde okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş grubu yüzde 50,9’la 15-24 yaş aralığı oldu. En az kitap okuma oranıysa yüzde 14,1’le 65 yaş ve üstü fertlerde hesaplandı.

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