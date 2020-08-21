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100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldI

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Tasarrufunda uyuşturucu madde içeren sigara ile yakalan zanlı Turgut Şenol teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldI

Tasarrufunda uyuşturucu madde içeren sigara ile yakalan zanlı Turgut Şenol teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Turgut Şenol’un 18.08.2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından Kermiya bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada içinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 17 Ağustos’ta aranan bir şahıstan 100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığına dair gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam tamamlandığını ve zanlının benzeri davaları olduğunu belirterek,  tutuklu yargılanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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