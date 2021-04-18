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12 Vaka çıkmıştı...Yenierenköy’de geniş çaplı tarama başlayacak

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Yenierenköy’de toplam vaka sayısının 12’ye yükseldiğine dikkat çekti ve salı günü bölgede geniş çaplı tarama yapılacağını ifade etti.
12 Vaka çıkmıştı...Yenierenköy’de geniş çaplı tarama başlayacak

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Yenierenköy’de toplam vaka sayısının 12’ye yükseldiğine dikkat çekti ve salı günü bölgede geniş çaplı tarama yapılacağını ifade etti.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:

Vatandaşlarımızın Dikkatine,

Dün ve bugün yapılan testlerde karantina merkezinde 2 Yenierenköy köyümüzden 2 vaka tespit edilmiştir. Toplam vaka sayımız 12 olmuştur. Tüm vatandaşlarımızdan ricam 15 gün boyunca birbirleri ile temas kurmamaları yönündedir aksi takdirde zinciri kırmamız mümkün olmayacaktır. Salı günü özellikle Yenierenköy özelinde geniş bir tarama yapılacaktır. Tahminim vakaların artacağı yönündedir, bu bağlamda teste gelecek olan vatandaşlarımızın birbirleri arasındaki mesafeyi koruması ve temas kurmamaları yönündedir. Lütfen panik olmayalım ve kurallara uyalım. Salı günü yapacağımız PCR testlerine içinde en ufak bir tereddütü olan vatandaşlarımızın da katılması çok önemlidir. Detaylı bilgilendirme yarın yapılacaktır. Covid-19'a yakalanan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

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