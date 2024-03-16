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14 Mart Tıp Bayramı'nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde kutladı

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Yakın Doğu Oluşumu’nun doktorları ve sağlık çalışanları ile geleceğin sağlıkçılarını yetiştiren akademisyenleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde kutladı
14 Mart Tıp Bayramı'nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde kutladı

Yakın Doğu Oluşumu’nun doktorları ve sağlık çalışanları ile geleceğin sağlıkçılarını yetiştiren akademisyenleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde kutladı

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin doktor ve sağlık çalışanları ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren akademisyenler, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen muhteşem gecede hep birlikte kutladı. Kökeni, modern tıp eğitiminin başladığı 14 Mart 1827’ye kadar dayanan Tıp Bayramı, sağlık alanının her kademesinde emek veren yüzlerce insanı bir araya getirdi.

Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, sağlık bilimleri, eczacılık ve veteriner hekimliği fakülteleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’ndeki üniversite hastaneleri ile KKTC’nin modern sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Girne Üniversitesi’nin sağlık alanındaki fakülteleri ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile birlikte Yakın Doğu Oluşumu’nun sağlık alanındaki ağı tüm ülkeye yayılıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde 10 yılını dolduran 226 kişi plaket aldı

Eğitim ve uygulama alanında yüzlerce sağlık çalışanını bir araya getiren gecede, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt , Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. Dr. DUX konuşmaları ile tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi doktor ve çalışanlarının kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Yakın Doğu Oluşumu’na bağlı hastanelerde 10 yılını dolduran 226 çalışana da plaket takdim edildi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı gecede, sağlık çalışanları canlı müzik eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.

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