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14 polis karantinada, Teşkilat alarmda

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14 polis karantinada, Teşkilat alarmda
14 polis karantinada, Teşkilat alarmda

Amir ithal etti, karakola yaydı

Detay Gazetesi’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İskele’de görev yapan bununla birlikte Mağusa’da ikamet eden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan polis memuru, virüsü, Türkiye temaslı vardiya sorumlusu polis amirinden kaptı.

Vardiya karantinaya alındı

Amirinden virüsü alan polis memurunun hamile eşi ve 1 yaşındaki çocuğunun da Kovid-19 pozitif olduğu tespit edildi. Detay Gazetesi’ne konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu polis memurunun vardiyasında olan polislerin tümünün karantinaya alındığını açıkladı.

İskele’de temaslılar toplanıyor İskele Polis Müdürlüğü’nde çalışan polis memurunun İskele’deki temaslıları bulunmaya başlandı. İskele’de bir berber Cuma günü polis memurunu tıraş etti. Berber Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alındı. Diğer yandan Elektrik Kurumu’nda çalışan iki kişinin de Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alındığı öğrenildi.

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