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14 yaşındaki çocuk çalıntı motosikletle yakalandı!

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Baf’ta dün, 14 yaşındaki bir çocuğun çalıntı motosikletle yakalandığı bildirildi.
14 yaşındaki çocuk çalıntı motosikletle yakalandı!

Alithia gazetesi, polisin salı günü, bir turist tarafından, kiraladığı motosikletin çalındığına dair şikayette bulunması üzerine başlattığı soruşturmada, 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını ve bir kişinin daha arandığını yazdı.

Gazete, polisin motosikleti, 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşının kullandığı sırada tespit ettiğini ve polisleri gören çocukların durmak yerine kaçmaya çalıştığını kaydederek, kovalamaca sonucunda çocuklardan birinin yakalandığını, diğerininse kaçtığını kaydetti.

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