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1700 yıllık tavuk yumurtası hâlâ sağlam

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Bilim insanları, yaklaşık 1700 yıllık olduğu tahmin edilen ve içinde hâlâ sıvı bulunan bir tavuk yumurtası buldu. Bu yumurtanın, dünyada türünün tek örneği olduğuna inanılıyor.-
1700 yıllık tavuk yumurtası hâlâ sağlam

Yumurta, 2007-2016 yıllarında İngiltere'nin Buckinghamshire kontluğundaki Aylesbury'de yapılan bir kazı sırasında keşfedilmiş ve araştırmacılar o dönemde bunun "gerçekten eşsiz bir keşif" olduğunu söylemişti.

Kazı sırasında arkeologlar "güçlü bir koku" yayan diğer üç yumurtayı kırmış ancak dördüncü yumurta sağlam kalmıştı.

Oxford Archaeology'den uzmanlar, su dolu çukurun bir tür Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

Yeni yapılan bir mikro taramada yumurtanın sarısı ve akının hâlâ içinde olduğu tespit edildi. Bu yumurtanın o dönemden sağlam kalan tek yumurta olduğu düşünülüyor.

 

1700 yıllık tavuk yumurtası hâlâ sağlam

 

Oxford Archaeology'de kazı çalışmalarını yürüten kıdemli proje yöneticisi Edward Biddulph, "İçindekileri gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık çünkü dışarı sızmış olmalarını bekliyorduk" dedi.

Biddulph, "Yumurta sağlam olmasının yanı sıra, ki bu zaten yeterince inanılmaz bir şey, bir de iç kısmında da sıvı olduğunu gösteren inanılmaz bir görüntü oluşmasını sağladı. Bu sıvı muhtemelen yumurtanın sarısı ve beyazı gibi unsurlardan oluşuyor" dedi.

Arkeolog, "2 bin yıllık bir yumurtayla Londra'da dolaşmak biraz ürkütücüydü" itirafında bulundu.

Yumurta şu anda Aylesbury'deki Discover Bucks Müzesi'nde sergilenirken, hassas kabuğunu kırmadan içini çıkarmaya dair çalışmalar devam ediyor.

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