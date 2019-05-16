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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

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Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” törenleri 19 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başlayacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katılacak.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edilecek.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

“100. YIL  KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ – GALA PROGRAMI”

Etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Pazar akşamı saat 18.00’de tüm Lefkoşa okullarının, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile “100.Yıl Kortej Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Bando eşliğinde Lefkoşa Atatürk Büstü önünden başlayacak kortej, Pronto Çemberi güzergahı izlenerek Dereboyu Avenue alanına varacak.
Kortejin alana ulaşmasının ardından gala gecesi başlayacak ve Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alarak bayram coşkusuna ortak olacak. 

GÜZELYURT
 

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 17.00’de başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

GAZİMAĞUSA 

Gazimağusa’daki tören saat 18.30’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirlerle buradaki tören tamamlanacak ve kortej İlker Kartel Caddesi’ne yürüyecek. 

İlker Kartel Caddesi’ndeki tören saat 19.19’da başlayacak. Buradaki törende TED Koleji ve Namık Kemal Lisesi orkestraları konser sunacak. Soyhan Bilgeer de mini bir konser verecek.

LEFKE

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı’ndaki tören 09.30’da başlayacak. Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle son bulacak. 

İSKELE

İskele’de törenler iki bölümden oluşacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak törende saat 17.00’de İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenkler konulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve konuşma ile tören sona erecek. 

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki ikinci tören saat 17.30’da başlayacak, törende folklor, dans ve çeşitli gösteriler yer alacak, tüm öğrencilerin katılımıyla saat 19.19’da Atabarı eşliğinde Ata’ya saygı gösterisi

yapılacak. 

MEHMETÇİK 

Mehmetçik’teki törenler Belediye Parkı’nda saat 09.30’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşma ve şiirle tören sona erecek. 

GİRNE 

Girne’deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde 08.30’da çelenklerin konması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlacak, şiirler ve konuşma ile sona erecek.

“100. Yıl Kortej Yürüşü” okullarının, üniversitelerin, derneklerin, kurum ve kuruluşlar, kulüpler ve halkın katılımı ile Baldöken Otopark’ından Atatürk Büstü’ne doğru saat 17.30’da başlayacak. 

Girne’deki etkinlikler kapsamında KTBK bölge bandosu ve Telsim Freezone Müzik Yarışması’na katılan 19 Mayıs TMK, ESK, GAÜ konserleri saat 19.19’da gerçekleştirilecek. 

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