2 ay veya daha uzun süre antibiyotik kullanan kadınlarda kalp krizi ve felç riski daha fazla

"Antibiyotiklerin biriken zararlı etkileri göz önüne alındığında bu ilaçları daha kısa süreli kullanmak daha iyidir”

İki aydan uzun süre antibiyotik kullanan kadınların kalp krizi veya felç geçirme riskinin üçte bir oranında arttığını gösteren yeni bir çalışma yayımlandı.

ABD’deki Tulane Üniversitesi’nin öncülük ettiği çalışmanın araştırmacıları uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsaklardaki yararlı bakterileri yok ederek kalp damar rahatsızlıklarına sebep olduğuna dair uyarıda bulundu.

Sekiz yıl süren bilimsel araştırmada, 60 yaşın üzerinde antibiyotik kullanan kadınlarda kalp damar hastalıklarının kullanmayanlara göre yüzde 32 oranında arttığı tespit edildi.

Çalışmanın başyazarı, üniversitenin Obezite Araştırma Merkezi direktörü ve Harvard Üniversitesi profesörü Lu Qi, “Antibiyotik kullanımı bağırsaktaki mikroorganizmaların dengesini değiştirmede en kritik faktördür” ifadelerini kullandı. Qi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önceki çalışmalar bağırsakların mikrobiyotik ortamındaki değişikliklerle iltihaplanma ve damarlarının daralması ve kalp hastalıkları ve felç arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.”

European Heart Journal adlı bilimsel yayında yer alan çalışmada 36 bin 500 kadın 8 yıl boyunca izlendi. 60 yaş üstü her bin kadından 6’sı kalp kriziveya felç geçirirken aynı yaştaki antibiyotik kullanmayan her bin kadından 3’ü bu hastalıklara yakalandı.

Diğer sağlık riskleri ya da faktörlerin bu yükselişe neden olması ihtimalinin kontrol edilerek devre dışı bırakılmasının ardından antibiyotik kullananlarda bu hastalıklara yakalanma oranı yine yüksek çıktı.

Orta yaşlılarda risk 60 yaş üstüne göre daha az olsa da yine de uzun süre antibiyotik kullanan orta yaşlı kadınlarda hastalık riskinde yüzde 28 oranında artış görüldü. 39 yaş ve altındakilerdeyse herhangi bir risk tespit edilemedi.

Araştırmanın diğer yazarı Dr. Yoriko Heianza konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu kadınlar yaşlanırken bazen daha uzun sürelerde ve daha fazla antibiyotiğe ihtiyaç duyabiliyor, bu da kadınlarda birikme etkisi yaparak yaş arttıkça antibiyotik kullanımıyla kalp-damar hastalıkları arasında daha güçlü bir bağlantının ortaya çıkmasına sebep olabilir.”

Bağırsak ekosistemini değiştirerek yararlı bakterileri tahrip eden antibiyotikler, virüslerin, zararlı mikropların ve Candida gibi bulaşıcı mantar organizmalarının artmasına yol açıyor.

Bu sebeple Prof Qi, “Çalışmamız antibiyotiklerin sadece kesinlikle gerekli olduğunda kullanılması gerektiğini kanıtlıyor. Antibiyotiklerin biriken zararlı etkileri göz önüne alındığında bu ilaçları daha kısa süreli kullanmak daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Çalışmada yer alan kadınların antibiyotik kullanma sebepleri arasında en çok akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve diş problemleri yer alıyor.