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2017 yılında İspanya'da kaybolan İngiliz genç altı yıl sonra Fransa'da bulundu

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Büyükannesi Caruana'ya göre ailesi, okula gitmesini istemedikleri Alex için alternatif bir yaşam tarzı arayışındaydı.
2017 yılında İspanya'da kaybolan İngiliz genç altı yıl sonra Fransa'da bulundu

Altı yıl önce İspanya'da ailesiyle tatildeyken kaybolan 11 yaşındaki Alex Batty Fransa'nın güneyinde bulundu.

Savcılığa göre şu an 17 yaşında olan genç, Toulouse kenti yakınlarında bir yol kenarında 'bitkin halde' bulundu.

Açıklamaya göre yağmurda bir kurye tarafından fark edilen genç karakola götürüldü ve burada yapılan incelemlerde bu kişinin altı yıl önce İspanya'da kaybolan Alex Batty olduğu bildirildi.

"Alex Batty'nin kimliğini teyit ettik" diyen Toulouse savcılığı, Batty'nin yakında İngiltere'ye döneceğini açıkladı.

İngiliz polisi ise gerekli işlemler için Fransız yetkililerle temas halinde olduklarını duyurdu.

Polis, annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty'nin gencin kaybolmasıyla bağlantılı olarak arandıklarını ve nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı. 

BBC'ye göre Alex Batty, kendisini karakola götüren sürücünün telefonundan büyükannesine "Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum" mesajı gönderdi.

Büyükannesi Susan Caruana The Sun gazetesine verdiği demeçte Alex ile irtibat halinde olduğunu belirterek "Onunla konuştum durumu iyi, çok mutluyum" dedi. 

Susan Caruana, 2018 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada, Alex'in annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty tarafından Fas'taki "ruhani bir topluluğa" emanet edildiğini söyledi.

Caruana'ya göre ailesi, okula gitmesini istemedikleri Alex için alternatif bir yaşam tarzı arayışındaydı.

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