  • BIST 1.467,830
  • Altın 485,56
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

2021 YKS sonuçlarına göre YDÜ, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını bu yıl da korudu

» »
2021 YKS sonuçlarına göre YDÜ, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını bu yıl da korudu
2021 YKS sonuçlarına göre YDÜ, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını bu yıl da korudu

Yakın Doğu Üniversitesi, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Açıklanan sonuçlara göre Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısı 1.951 oldu. Girne Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin sayısı ise 436 olarak gerçekleşti.

KKTC’yi seçen her üç öğrenciden birinin tercihi Yakın Doğu ve Girne üniversiteleri oldu

2021 YKS tercih sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih edip yerleşen toplam öğrenci sayısı 7.560 oldu. Ülkenin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerden aldığı pay ise yüzde 24,5’tan yüzde 26,2’ye çıktı. Girne Üniversitesi’ne yerleşen 436 öğrenci de dahil edildiğinde üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen her üç öğrenciden biri Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’ne yerleşmiş oldu. 20 Eylül’de yüz yüze olarak başlayacak 2021-2022 eğitim dönemi için öğrencilerin kesin kayıtlarını 10 Eylül’e kadar kadar yaptırması gerekiyor. Kesin kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, öğrencilerimize nitelikli bir üniversite hayatının kapılarını açıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdüğünü söyleyerek, “Sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesinin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma özelliğini bu yıl da koruması, Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Bu yıl eğitimin yüz yüze yapılacağını da hatırlatan Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 6 – 10 Eylül tarihleri arasından Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımızdır. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni, YDÜ AKKM’de Gerçekleştirildi26 Ağustos 2021 Perşembe 16:22
  • Mehmetaliler Müzik Grubu, hiperrealist silikon heykelleri ve orijinal müzik aletleri ile Surlariçi Şehir Müzesinde26 Ağustos 2021 Perşembe 14:00
  • Pankreas Kanseri Tedavisinde ABD, Almanya ve Uzak Doğu’da Kullanılan Yeni Yöntem YDÜ Hastanesi’nde Uygulanmaya Başlandı25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
  • Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Katılımıyla Gerçekleşecek25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:37
  • Pankreas kanseri tedavisinde YDÜ hastanesinde yeni yöntem uygulanmaya başladı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:34
  • KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’ndan iyi haber!24 Ağustos 2021 Salı 17:45
  • YDÜ’nün Geliştirdiği COVID-19 Önleyici Nazal Sprey, Bilim Dünyasında Ses Getirmeye Devam Ediyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:59
  • “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” projesi tamamlandı.22 Ağustos 2021 Pazar 13:15
  • Yenidoğan sarılığı, doğru bir şekilde tedavi edilmezse beyin hasarına neden olabilir22 Ağustos 2021 Pazar 11:38
  • Cildinizi COVID-19 Maskelerinin Yarattığı “Maskne”ye Karşı Korumanız Mümkün!20 Ağustos 2021 Cuma 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti