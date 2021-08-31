2021 YKS sonuçlarına göre YDÜ, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi unvanını bu yıl da korudu

Yakın Doğu Üniversitesi, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Açıklanan sonuçlara göre Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısı 1.951 oldu. Girne Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin sayısı ise 436 olarak gerçekleşti.

KKTC’yi seçen her üç öğrenciden birinin tercihi Yakın Doğu ve Girne üniversiteleri oldu

2021 YKS tercih sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC’yi tercih edip yerleşen toplam öğrenci sayısı 7.560 oldu. Ülkenin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerden aldığı pay ise yüzde 24,5’tan yüzde 26,2’ye çıktı. Girne Üniversitesi’ne yerleşen 436 öğrenci de dahil edildiğinde üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen her üç öğrenciden biri Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi’ne yerleşmiş oldu. 20 Eylül’de yüz yüze olarak başlayacak 2021-2022 eğitim dönemi için öğrencilerin kesin kayıtlarını 10 Eylül’e kadar kadar yaptırması gerekiyor. Kesin kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, öğrencilerimize nitelikli bir üniversite hayatının kapılarını açıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdüğünü söyleyerek, “Sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesinin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olma özelliğini bu yıl da koruması, Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Bu yıl eğitimin yüz yüze yapılacağını da hatırlatan Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 6 – 10 Eylül tarihleri arasından Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımızdır. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.