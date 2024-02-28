2023'te AB'ye iltica başvuruları 1 milyonu aştı, Türkiye'den başvurular yüzde 82 arttı

Avrupa Birliği İltica Ajansı'nın (EUAA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'ndeki iltica başvuruları 2023 yılında yüzde 18 artışla 1,14 milyona ulaştı.

Yeni veriler 2015-2016 mülteci krizinden bu yana iltica başvurularının en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.

27 AB üyesi ile birlikte İsviçre ve Norveç'i de kapsayan çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 2022'ye kıyasla iltica başvurularında yüzde 18'lik bir artış yaşandı ve 1,1 milyon başvuru alındı.

En çok başvuru alan ülkeler

EUAA'nın son raporunda en fazla başvuru alan ülke, başvuruların yaklaşık üçte birinin yapıldığı Almanya oldu. Bu ülkeyi Fransa, İspanya ve İtalya izledi.

2023 yılında Almanya 334 bin başvuru ile çalışmada değerlendirilen ülkelere yapılan tüm başvuruların yüzde 29'unu alarak AB içinde sığınmacılar için en önde gelen varış noktası olma konumunu korudu.

Ancak Almanya tek başına, ikinci ve üçüncü en fazla başvuru yapılan ülkeler Fransa ve İspanya'nın toplamından daha fazla başvuru alması dikkat çekti.

Fransa 167 bin başvuru ile tüm başvuruların yüzde 15'ini, İspanya 162 bin başvuru ile yüzde 14'ünü ve İtalya da 136 bin başvuru aldı. Bu dört ülkenin aldığı başvuru sayısı, toplu olarak bu dönemde çalışmada incelenen 29 ülkeye yapılan tüm başvuruların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.

Suriyeliler açık ara önde

Başvurularda Suriye'den gelenler açık ara başı çekmeye devam etti, bunu yine Afganistan takip etti.

2023'te 181 bin iltica başvurusunda bulunan Suriyeliler, 2022'ye kıyasla yüzde 38'lik bir artışla en fazla başvuruyu yapan ulus oldu.

Uzun yıllardır ikinci en büyük başvuru grubunu oluşturan Afganlar 2023'te de bu sırayı korudu, ancak başvuru oranı düşen tek ulus olarak öne çıktı. Afganlar 2023'te 114 bin başvuru ile 2022'ye göre yüzde 11 daha az başvuruda bulundu.

Türkiye'den başvurularda dikkat çeken artış

Türkiye'den yapılan başvurular ise en dikkat çekici artışa işaret etti. Türk vatandaşları, 2022 yılına kıyasla yüzde 82'lik bir artışla yaklaşık 100 bin 870 iltica başvurusunda bulundu.

Bunların 96 bin 147'si ilk defa başvurular olarak değerlendirildi, 37 bin 841'i karara bağlanırken, 83 bin 964 başvuru hala değerlendirme aşamasında. 10 bin 457 başvuru ise geri çekildi. 94 başvuru ise varış ülkesinden başka ülkeye yönlendirildi.

Başvuruların çoğu Almanya'da yapıldı. Bu ülkeyi Fransa ve Avusturya takip etti.

Rapora göre, Türklerin iltica başvuru kabullerinde son dört yılda istikrarlı bir düşüş görüdü. 2019'da yüzde 54 olan başvuru kabul oranı, 2023'te yüzde 25'e geriledi.

Öne çıkan diğer ülkeler

Güney Amerika: Venezuela ve Kolombiya'dan yapılan başvurular 2022'ye kıyasla üçte bir oranında artış gösterdi. Bu iki ülke vatandaşlarının her biri 60 binden fazla başvuruda bulundu, başvuruların büyük çoğunluğu İspanya'ya yapıldı.

Kuzey Afrika: Fas ve Mısır vatandaşlarının her biri 31 bin ve 27 bine yakın başvuruda bulundu, ancak varış ülkeleri farkllık gösterdi. Faslılar çoğunlukla Avusturya'da, Mısırlılar ise çoğunlukla İtalya'da başvuruda bulundu.

Afrika: Gine ve Fildişi Sahili vatandaşları, çoğunluğu Fransa'da olmak üzere 20 binden fazla başvuru yaptı.

Filistinlilerin durumu

Uyrukları farklı şekillerde kaydedildiği için sığınmacıların tam sayısını değerlendirmenin zor olabildiğine dikkat çekilen çalışma raporunda, vatansızlık tanımına ilişkin ülkeden ülkeye değişen farklılıkların önemli rol oynadığı belirtildi.

Bu durum özellikle 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve ardından Gazze'de İsrail'in başlattığı savaşta yerlerinden edilen Filistinlilerin durumunda öne çıktı. Filistin'in AB ülkeleri, İsviçre ve Norveç tarafından devlet olarak tanınmaması durumu zorlaştırsa da, bazı tutarsız verilere rağmen, daha fazla Filistinlinin bu ülkelere sığınma başvurusunda bulunduğu açıkça görüldü.

Buna göre Filistinlilerin AB, İsviçre ve Norveç'e 2023 yılında yaptığı başvuru sayısı yaklaşık 11 bine çıkarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayıya ulaştı. Bu rakam, 2022 yılına göre üçte iki oranında artışa işaret etti.

Rapora göre, özellikle, Yunanistan'daki başvuru sayısının aynı dönemde iki kattan fazla artmış olması ve neredeyse tamamının ilk kez başvuru olması, başvuru sahiplerinin AB ülkelerine yeni geldiklerini gösteriyor. Ancak, mevcut veriler bu kişilerin özel durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunmuyor.

Ukraynalıların durumu

Artan iltica başvurularının ötesine geçen bir diğer durum da Ukraynalılarla ilgili, çünkü Ukrayna'dan gelen dört milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin Geçici Koruma'dan yararlanması sebebiyle Avrupa ülkelerinde koruma ihtiyaçları ile gelen bireylerin toplam sayısına önemli bir katman ekliyor.

2023 sonu itibarıyla, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ardından ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerinde Geçici Koruma'dan yararlanan Ukraynalıların sayısı 4,4 milyonu buldu.

Bu kişilerin en fazla sığındığı ülke Çekya oldu. Onu Bulgaristan, Estonya, Litvanya ve Polonya takip etti.