21 milyon zeytin ağacı telef oldu: Fiyatlar artabilir

Uzmanlar, böcek kaynaklı bir bakterinin 21 milyon ağacı öldürmesinin ardından İtalyan zeytinyağının daha nadir ve pahalı hale gelebileceğini açıkladı.

On yıl önce İtalya’nın Puglia bölgesinde ortaya çıkan ve uçan böceklerle bulaşan Xylella fastidiosa bakterisi, ülkedeki zeytinyağının yarısının üretildiği bölgedeki 60 milyon zeytin ağacının üçte birini telef etti.

Güney Puglia’daki Lecce çevresine yayılan bakteri, şimdi de zeytinliklerin yoğunlaştığı Bari’ye doğru ilerliyor.

Verileri yayınlayan çiftçi lobisi grubu Coldiretti’de zeytinyağı uzmanı olan Nicola Di Noia, “Bari’ye ulaşırsa, fiyatlar üzerinde oynama yaratacak ve üretim için bir felaket olacak” dedi.

Puglia bölgesi, 1.000 yaşına kadar olan zeytin ağaçlarından elde edilen sızma yağların ana üreticisi olarak biliniyor.

ÖNLEM ALINMASINI ENGELLEDİLER

Xylella ortaya çıktığında uzmanlar, enfekte ağaçların kesilmesini ve yayılmasını durdurmak için tampon bölgelerin oluşturulmasını istedi.

Ancak aktivistler iddialara itiraz ettiler ve bakteriler hakkında yazılan “The Invisible Fire” kitabının yazarı Daniele Rielli’ye göre sosyal medya kaynaklı komplo teorileri hakim oldu. Rielli, “Böcek ilaçlarını ve su kirliliğini suçladılar veya genetiği değiştirilmiş yeni ağaçları tanıtmak isteyen çok uluslu şirketler adına geceleri ağaçlara zehir püskürten insanlar olduğunu söylediler” dedi.

Puglia’daki insanların hatalarını anladıklarını söyleyen Rielli, “İnsanlar salgınlar sırasında her zaman günah keçisi ararlar ve bu, sosyal medya tarafından körüklendi ve politikacılar da hızla fikirleri destekledi” diye ekledi.

Coldiretti, İtalyan hükümetini çiftçilere bakteri dirençli zeytin çeşitlerini dikmeleri için finansmanı hızlandırmaya çağırırken ve Di Noia da, Puglia’daki zeytin ağacı sahiplerini enfekte ağaçları kesmeye ve böceklerin yumurtalarını bıraktığı sağlıklı ağaçların etrafındaki çimlerden kurtulmaya çağırdı. Uzmanlar, bu yöntemleri bakterinin Bari’ye ulaşmasını engellemenin yolları olarak görüyor.