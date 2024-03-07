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3 trafik kazası: 1 yaralı, 2 tutuklu

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Ülkede dün ve bugün meydana gelen 3 trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de tutuklandığı açıklandı. Tutuklanan sürücülerden birinin ehliyeti iptal edildiği halde araç kullandığı, diğerinin de alkollü olduğu belirlendi.
3 trafik kazası: 1 yaralı, 2 tutuklu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 7.30 sıralarında, Serhatköy-Gayretköy anayolunda Gayretköy istikametine seyreden Yasemin Bengisoy (K-30) sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu hakimiyetini kaybettiği PR 166 plakalı salon araçla yolun sağına geçti. Bengisoy’un aracı, o esnada karşı istikametten gelen Seyfettin İneci (E-64) yönetimindeki TDH 623 plakalı otobüse çarptı. Sol kolunda kırık teşhis edilen Yasemin Bengisoy, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

 Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanan sürücü kaza yapınca tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarında dün akşam saat 20.00 sıralarında kaza oldu.  Hasan Yağcı (E-38) yönetimindeki RD 960 plakalı salon aracıyla batı istikametine seyrederken aynı istikamete olan Alperen Neftci (E-36) yönetimindeki UK 925 plakalı salon araca çarptı. Sürüş ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanan Hasan Yağcı tutuklandı.

Kaza yapan sürücü 229 miligram alkollüydü

 

Kalkanlı’da ODTÜ yolu üzerinde,  bu sabahın ilk saatlerinde 229 miligram alkollü içki tesiri altında, üniversite istikametine doğru seyreden Selen Doğa Tuna (K-23) sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu PH 539 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç toprak sete çarparak durabildi. Araç sürücüsü, kaza yerine gelen ambulansta ayakta yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

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