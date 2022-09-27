  • BIST 3.265,64
  • Altın 969.883
  • Dolar 18.4766
  • Euro 17.745
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

3 yasa tasarısı geri çekildi

» »
Resmi Gazete’nin 23 Eylül tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine getirilen üç yasa tasarısı geri çekildi.
3 yasa tasarısı geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi gündemine sunulan ve Resmi Gazete’nin 23 Eylül tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine getirilen üç yasa tasarısı geri çekildi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı Başbakanlığın 24 Eylül 2022 tarihli yazısı ile İçtüzüğün 88’inci maddesi uyarınca geri çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gecikmiş prim borçları için son ödeme tarihi 30 Eylül27 Eylül 2022 Salı 16:41
  • Külliye yapımına karşı ‘insan zinciri’ oluşturuluyor!27 Eylül 2022 Salı 16:24
  • Bakan açıklama yaptı27 Eylül 2022 Salı 16:15
  • Oğuz: 2011 sonrası işe girenlerle ilgili barem düzenlemesi onaylandı27 Eylül 2022 Salı 16:10
  • Halkın Partisi’nden “Külliyeye Hayır” Eylemine Destek27 Eylül 2022 Salı 15:45
  • Altuğra :”  KVC-genel yoğun bakım ünitesi tadilat ihalesi süreci tamamlandı, ilgili firma ile sözleşme imzalandı” 27 Eylül 2022 Salı 15:43
  • LTB Kaçak Külliye'yi MÜHÜRLEYECEK mi?27 Eylül 2022 Salı 15:38
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi yapılacak!27 Eylül 2022 Salı 15:27
  • Eylem kararı askıya alındı27 Eylül 2022 Salı 15:20
  • Rogers: Kış ayları için salgın eylem planı yapılmalı!27 Eylül 2022 Salı 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti