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31 Mart yerel seçimleri: Son anketlere göre İstanbul’da kim önde, İmamoğlu ve Kurum’un oyu kaç?

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CHP adayı Ekrem İmamoğlu iki ankette önde görünürken bir ankette ise AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Murat Kurum önde.
31 Mart yerel seçimleri: Son anketlere göre İstanbul’da kim önde, İmamoğlu ve Kurum’un oyu kaç?

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde İstanbul’da son anket sonuçları yayımlanmaya başladı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Murat Kurum arasında kıyasıya bir yarış var. İmamoğlu iki ankette önde görünürken bir ankette ise Kurum önde gidiyor.

Seçim sonucunda kararsızların tercihi belirleyici olabilir. DEM, İYİ Parti, YRP ve Zafer Partisi’nin adaylarının alacağı oylar da sonuçta etkili olacak.

Metropoll: İmamoğlu 3 puandan fazla farkla önde

Metropoll’ün 21-22 Şubat’ta yaptığı araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 oy alıyor. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un oyu ise yüzde 40,2.

Öte yandan ankette kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 20.1 idi. Bu durum anket sonuçlarını dikkatle değerlendirmeyi zorunlu kılıyor.

Metropoll’e göre DEM Parti adayları Meral Danış Bektaş ile Murat Çepni yüzde 6,1 oy alıyor. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’nun oyu ise yüzde 3.1

YRP adayı Mehmet Altınöz yüzde 2.3 oy alırken Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu’nun oy oranı yüzde 2,5.

ASAL’ın 23-27 Şubat arasında yaptığı ankete göre İmamoğlu’nun yüzde 41,9; Kurum’un oyu ise 40,8.

ORC’ye göre Kurum önde

ORC’nin 10-12 Şubat tarihlerinde yaptığı seçim anketine göre Murat Kurum yüzde 40,6 oy alırken Ekrem İmamoğlu yüzde 39,3 ile hemen arkadan takip ediyor.

 

DEM Parti ORC anketinde yüzde 7’yi aşıyor.

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