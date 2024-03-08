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359 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni

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Bakanlar Kurulu, 334’ü TC uyruklu, 25’i se üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 359 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verdi.
359 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni

Bakanlar Kurulu, 334’ü TC uyruklu, 25’i se üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 359 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 334 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 25 kişi olmak üzere toplam 359 kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

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